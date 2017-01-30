Шаров: взыграло самолюбие, стыдно было проигрывать СКА 0:5

Нападающий «Трактора»прокомментировал поражение от СКА (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.«В третьем периоде взыграло самолюбие, стыдно было проигрывать 0:5. Мы достаточно много в этом месяце проиграли, надо было уверенности себе придать. Забили три гола, чтобы на следующий матч уже спокойнее выйти. Нам вообще нельзя расслабляться, у нас сейчас все очень плотно на Востоке. Нам принципиально четвёртое место занять, потому что тогда мы будем начинать плей-офф дома», – цитирует хоккеиста «Р-Спорт».