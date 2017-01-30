Будро: формат Матча звёзд «3 на 3» очень нравится зрителям, я с ними согласен

Тренер команды Центрального дивизиона Брюс Будро прокомментировал поражение (3:10) от команды Тихоокеанского дивизиона в полуфинале Матча звёзд Национальной хоккейной лиги.
«Конечно, не хотелось проигрывать в этом матче. Особенно когда в графе «пропущенные шайбы» значатся две цифры. В любом случае было очень весело. Формат Матча звёзд «3 на 3» очень нравится зрителям, и я с ними полностью согласен. За такой игрой приятно наблюдать», – передаёт слова Будро официальный сайт Национальной хоккейной лиги.