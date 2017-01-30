Симмондс: странно, что я стал самым ценным игроком Матча звёзд, но очень горжусь

Форвард команды Столичного дивизиона Уэйн Симмондс, забросивший три шайбы и признанный самым ценным игроком Матча звёзд НХЛ, передал впечатления от Звёздного уик-энда.«Я впечатлён организацией Звёздного уик-энда. Находиться на одном льду с Гретцки было особенным моментом для меня. Он всегда вдохновлял меня, это большая честь поработать под его руководством.Конечно, немного странно, что я стал самым ценным игроком Матча звёзд, но очень горжусь этим достижением. Это было неожиданно, но очень приятно. Я покинул «Лос-Анджелес», когда мне было 22 года. Сейчас мне 28, и я провёл шесть сезонов в «Филадельфии». Конечно, нельзя предугадать, что жизнь сложится так, что вы вернётесь в этот город, чтобы принять участие в Матче звёзд. Я очень ценю ту поддержку, которую мне оказывают болельщики «Кингз», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.