НХЛ проведёт Матч звёзд в 2018 году в случае отказа от участия в ОИ

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что лига проведёт Матч звёзд в следующем году в том случае, если окончательно откажется от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане. Место проведения пока не называется.
При этом функционер сообщил, что лига планирует в ближайшие годы провести такой матч в Лас-Вегасе, где со следующего сезона начнёт выступать новый клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс». В 2006, 2010 и 2014 годах НХЛ отказывалась от организации Матча звёзд, когда её игроки участвовали в Олимпиадах.
«Я думаю, что мы там проведём «Матч звёзд» в ближайшем будущем, а не через 20 или 30 лет. Я полагаю, в Лас-Вегасе нам будет интересно», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.