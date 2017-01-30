«Чикаго» поместил Розсивала в список травмированных и вызвал Форслинга из АХЛ

«Чикаго Блэкхоукс» поместил защитникав список травмированных и вызвал из фарм-клуба Густава Форслинга.38-летний чешский хоккеист получил травму на тренировке на прошлой неделе, её характер не уточняется.В текущем сезоне Розсивал провёл 14 матчей регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-2».20-летний Форслинг провёл в НХЛ 32 матча, в которых набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+4». В АХЛ он сыграл 11 матчей и набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «-6».