Э. Карлссон: мне не нужно было забивать много, чтобы «Оттава» выигрывала

Капитан «Оттавы Сенаторз»признался, что не переживает из-за своей 20-матчевой безголевой серии в регулярном чемпионате НХЛ.«Я играю в хоккей достаточно долго, чтобы понимать, что такое может случиться. Кроме того, в последнее время мне не нужно было забивать много, чтобы мы выигрывали. Мы показывали хороший хоккей. Ребята активизировались, и в разных матчах у нас забивали разные люди.Очевидно, что это имеет огромное значение. Именно это мы и хотели увидеть. Если дальше будут какие-то проблемы, надеюсь, тогда я как раз и размочу счёт», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.