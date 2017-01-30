Аткинсон: призовые с Матча звёзд потрачу на свадьбу в Коннектикуте

Нападающий сборной Столичного дивизионаподелился эмоциями от победы в Матче звёзд НХЛ.«Все отлично знали, что стояло на кону. Во втором матче, хоть и пришлось играть почти без паузы, мы выкладывались сильнее, чем в первом. Посильнее сыграли в обороне. Когда ты видишь, как в игре 3 на 3 суперзвёзды бросаются блокировать броски, думаю, это хорошо иллюстрирует соревновательный дух, с которым мы сегодня играли.Куда потрачу свою долю призовых денег? Летом меня ждёт свадьба в Коннектикуте, а это недешёвое удовольствие. Эти деньги очень помогут с оплатой всех предстоящих расходов. Гавайи? Никаких Гавайев, даже не подбрасывайте моей невесте таких мыслей!Весь уик-энд получился просто нереальным. Познакомиться с такими легендами, как Марио Лемье, Бобби Орр, Брайан Лич, Джо Сакик, провести в их обществе эти дни – какая-то фантастика. И сегодня перед началом матча, когда все они выстроились на льду, и мы, выезжая на площадку, стукнулись с каждым из них перчатками – супер», – цитирует Аткинсона официальный сайт НХЛ.