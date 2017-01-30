Холл: огромная честь играть в команде Гретцки

Форвард сборной Столичного дивизионаподелился мнением об игре на Матче звёзд НХЛ под руководством Уэйна Гретцки. Команда выиграла турнир дивизионов.«Он серьёзно относился к игре. В концовке он стал сокращать смены, я сменился раньше обычного. Но главное, что мы победили. Огромная честь играть в команде такого человека. Говорил ли он какие-то зажигательные речи? Нет, ничего особенного. Когда мы выиграли первый матч, он пришёл и сказал: «Мы сделали первый шаг. Теперь надо пройти весь путь». Все хоккеисты любят побеждать. Так что если на площадке оказывается шесть игроков… Никто не хочет сесть в лужу», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.