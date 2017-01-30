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175 лет назад 2016
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Осала: Никулин смачно приложился, мне требуется капитальный ремонт конька

30 января 2017, понедельник. 10:44. Хоккей
Нападающий «Магнитки» Оскар Осала высказался о моменте в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:1), когда шайба попала ему в конёк и сломала его.
«Я видел, кто бросал, это был Илья Никулин. И это был не просто бросок, а щелчок. Приложился он смачно. Я успел поставить ногу, шайба угодила в конёк. Нет, боли не было. Шайба чётко попала в стакан конька.

Почему так торопился и полз по льду, как будто получил травму? Я пытался как можно быстрее добраться до скамейки запасных. Мы как раз вывели шайбу из своей зоны, наши ребята начали меняться. Там ещё был момент, когда динамовцы стали обращаться к судьям по поводу нарушения численного состава. Ведь мой сменщик тоже выбежал на лёд. Удивился, что судьи свистнули и остановили встречу. Сломанный конёк – это типичный форс-мажор. Я не по своей воле остался на льду. Но, несмотря на требования динамовцев, арбитры правильно оценили ситуацию и никого у нас не удалили.

Не скажу, что часто, но такое бывает в хоккее. И в моей карьере было подобное. А по поводу этого конька могу лишь сказать, что в последних матчах по нему сильно бьют. Всё началось ещё в понедельник в Ярославле – мне в том матче тоже шайба повредила стакан, но не так сильно. А в матче с «Динамо» и лезвие сломал, и пластиковую часть конька вывернуло. Теперь требуется капитальный ремонт конька», — цитирует игрока официальный сайт уральского клуба.

Конёк Осалы
Фото: Пресс-служба «Магнитки»

Конёк Осалы

Источник: Официальный сайт ХК "Металлург" (Магнитогорск) Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Москва ХК Металлург Мг Илья Никулин Оскар Осала
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