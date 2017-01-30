Черри: на Матче звёзд игроки даже не старались. Бибер старался

Хоккейный эксперт Дон Черри высказался о Матче звёзд НХЛ.«Вы знаете, что эти парни могут заработать по 90 тысяч долларов за победу? Для них это ничего не значит. Я был неправ, когда думал, что они на самом деле включатся. Сейчас я должен был прийти и сказать, что за отличная игра, но они даже не старались! Я против такого.Я не ждал бы от них силовых приёмов при игре 5 на 5. При игре 3 на 3 они не могут хитовать. Но я ждал хотя бы немного усилий. Потому и не пошёл на этот матч.Там был этот, с классной стрижкой, канадский парень из Стратфорда. Он возвращался в оборону, отличная работа Джастин! По крайней мере, он старался. Я думаю, певец он тоже неплохой», – сказал Черри.