Болельщики вызвали «Салават Юлаев» на разговор, вышла вся команда и Захаркин

Болельщики «Салавата Юлаева», проигравшего семь матчей подряд, встретили команду в аэропорту и вызвали на разговор. Об этом сообщает ГТРК Башкортостан.
Поговорить вышли все игроки во главе с Игорем Захаркиным. Главный тренер Игорь Захаркин пообещал, что команда будет сражаться до последнего. Он отметил, что через неделю в строй вернутся двое травмированных игроков, но признал текущую ситуацию катастрофической.
В 56 матчах уфимская команда набрали 82 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, при этом уступая трём командам ниже по потерянным очкам.
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