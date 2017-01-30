Маккензи: отъезд Овечкина на ОИ может привести к настоящему бардаку

Инсайдерпрокомментировал ситуацию с участием игроков НХЛ в Олимпийских играх — 2018 в Пхёнчхане и возможном отъезде Александра Овечкина даже в случае неучастия игроков НХЛ в ОИ-2018.«Ситуация с возможным отъездом на Игры Овечкина и, насколько я понимаю, его одноклубника Евгения Кузнецова очень любопытна. Все знают, что Овечкин твёрдо намерен ехать, и владелец клуба Тед Леонсис вроде как не имеет возражений, но такое развитие событий может привести к настоящему бардаку.Я вообще-то сильно сомневаюсь, что большинство хоккеистов могут покинуть свои команды на целых три недели регулярного чемпионата. Во-вторых, Овечкин является капитаном «Вашингтона». И что тогда думать его партнёрам, когда лидер бросает команду на три недели ради национального, но, с их точки зрения, персонального интереса?Можно представить и другую картину: во время олимпийской отлучки Овечкина «Вашингтон» потеряет много очков, которых в итоге не хватит для выхода в плей-офф… В общем, если целый ряд хоккеистов НХЛ решат уехать на Олимпиаду, то начнётся настоящий хаос, и в такое развитие событий я всё-таки не верю. Главное, никто сейчас толком не знает, будет ли отлучка на Олимпиаду для хоккеистов нарушением их действующих контрактов с клубами, если лига решит не ехать в Корею. Будет очень интересно узнать», — отметил журналист.