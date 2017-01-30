Кархунен, Хиетанен, Мозякин и Ураков — лучшие игроки 22-й недели в КХЛ

КХЛ назвала лучших хоккеистов 22-й игровой недели регулярного чемпионата.Лучшим вратарём признан(«Куньлунь Ред Стар»), в 2 матчах недели одержавший 2 «сухие» победы (лучший результат в лиге).Лучшим защитником признан(«Динамо» Москва), в трёх матчах набравший 4 (2+2) очка при общем показателе полезности «+5». Также на его счету 10 бросков и 8 силовых приёмов.Лучшим нападающим признан(«Магнитка»), в четырёх гостевых матчах набравший 6 (5+1) очков (лучший результат в лиге). На этой неделе Мозякин довёл число заброшенных шайб в чемпионате до 42 и улучшил сезонный рекорд лиги.Лига назвала форварда «Торпедо» Кирилла Уракова лучшим новичком. 19-летний игрок в трёх матчах набрал 2 (0+2) очка. В среднем он проводил на льду 9 минут 58 секунд и не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+3». На его счету также 6 силовых приёмов.