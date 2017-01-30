Универсиада: россияне разгромили корейцев с двузначным счётом

Мужская студенческая сборная России под руководством Владислава Хромых провела первый матч на групповом этапе зимней Универсиады против студенческой сборной из Южной Кореи. Россияне разгромили корейцев.
Универсиада. Мужчины. Южная Корея — Россия 0:14 (0:4; 0:6; 0:4)
0:1 — Ерофеев (Ефремов) — 06:07
0:2 — Сироткин (Иванов, Ильин) — 08:00
0:3 — Кириллов (Ерофеев) — 08:36
0:4 — Шутов (Заборников, Кириллов) — 08:52
0:5 — Алексеев — 23:53
0:6 — Ильин (Кириллов) — 26:44
0:7 — Пилипенко (Кириллов) — 27:13
0:8 — Заборников (Кудряшов) — 28:13
0:9 — Орлов (Таталин) — 28:35
0:10 — Пилипенко — 38:20
0:11 — Кириллов — 42:35
0:12 — Ефремов (Пилипенко) — 45:09
0:13 — Тарасов (Осипов) — 52:54
0:14 — Осипов (Таталин, Орлов) — 58:17
Вратари: Ли (Ли) — Андрюхов.