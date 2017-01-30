Осала: в плей-офф «Магнитка» будет лучше, чем в прошлом сезоне

Форвард магнитогорского «Металлурга»прокомментировал поражение от московского ЦСКА (3:4 ОТ) и положение дел в клубе.«Мы могли одержать победу в матче с ЦСКА, но это была равная борьба, встреча могла завершиться в пользу любой команды. Было приятно вернуться на их домашнюю арену, с ней связаны отличные воспоминания после прошлого плей-офф, и она будет особенной для меня до конца жизни.В целом получился хороший выезд — выиграли у «Локомотива», московского «Динамо», хорошо сыграли с ЦСКА. Конечно, проиграли «Витязю», но они сыграли очень хорошо, были готовы умереть за победу. Сейчас нужно отдохнуть немного и продолжить набирать форму, чтобы мы могли держать высокий темп все семь матчей каждой серии, если потребуется. Думаю, что в плей-офф мы будем лучше, чем год назад», — сказал Осала в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.