Сборная U18 работает на сборе перед Турниром пяти наций

Юниорская сборная России U18 приступила к учебно-тренировочному сбору перед Турниром пяти наций, который пройдёт с 8 по 12 февраля в Швеции. Для участия в сборе в Новогорске тренерский штаб вызвал 28 хоккеистов.Пётр Кочетков («Дизель»), Артём Мельников («Локо»), Димитрий Райко («Динамо» Бшх);Вениамин Баранов («Динамо» СПб), Данила Галенюк («Мамонты Югры»), Георгий Дедов («Русские Витязи»), Евгений Калабушкин (СКА-1946), Владислав Казаманов, Александр Ковырин (оба — ХК МВД), Никита Охотюк («Белые Медведи»), Семен Переляев («Ладья»), Лев Стариков («Толпар»), Глеб Шутов («Омские Ястребы»);Никита Аноховский («Локо»), Михаил Бицадзе («Динамо» Бшх), Матвей Заседа («Амурские Тигры»), Иван Клепко (МХК «Спартак»), Александр Клисунов («Русские Витязи»), Виталий Кравцов («Челмет»), Максим Марушев («Ирбис»), Максим Мельников («Омские Ястребы»), Иван Муранов, Алексей Торопченко (оба — ХК МВД), Леонид Николенко («Ладья»), Дмитрий Овечкин (СКА-1946), Кирилл Попов, Павел Шэн, Александр Яремчук (все — «Мамонты Югры»).