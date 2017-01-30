В. Денисов: «Трактор» продолжает буксовать

Защитник «Трактора»прокомментировал поражение от СКА (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.«Три шайбы, заброшенные в ворота СКА в третьем периоде, ничего не меняют, просто соперник уже не играл, а первые 40 минут они доминировали, шансов у нас было мало. Мы продолжаем буксовать, как видите, но уверен, что на смену такой неудачной серии придёт белая полоса. Конечно, пауза в чемпионате нам пойдёт на пользу, нам нужно переосмыслить свою игру, многие вещи поправить.Понятно, что с большинством проблемы, хотя одну попытку реализовали в игре со СКА. Игра в неравных составах будет многое решать в плей-офф, и СКА нам хорошо показал, как нужно разыгрывать численное преимущество», — цитирует игрока «Р-Спорт».