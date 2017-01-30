Форвард Болдюк покинул «Медвешчак»

Нападающийпокинул «Медвешчак». Об этом сообщает официальный сайт клуба. В текущем сезоне хоккеист набрал 12 (4+8) очков в 47 матчах при показателе полезности «-7».«Попадание в плей-офф возможно лишь математически. Клуб учитывает и своё финансовое положение. Поэтому клуб рассматривает предложения в отношении своих игроков. К концу сезона приостанавливается некоторая спонсорская поддержка, но обязательства клуба остаются. Мы не хотим, чтобы клуб пострадал от невыполненных обязательств. Задача руководства — думать о стабильности и будущем. Клуб пытается понять, где будет играть в следующем сезоне — в EBEL или КХЛ», — такой комментарий дали в клубе.