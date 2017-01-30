Пять игроков КХЛ сыграют за финнов на Шведских хоккейных играх

Сборная Финляндии определилась с составом на домашние матчи Евротура. Об этом сообщает официальный сайт федерации. Финны в первом матче сыграют со сборной России в Санкт-Петербурге 9 февраля.
Вратари: Юха Метсола («Амур»), Микко Коскинен (СКА).
Защитники: Микко Лехтонен («Коокоо»), Томми Кивистё («Автомобилист»), Миика Койвисто («Йукурит»), Нико Миккола («Калпа»), Микко Коуса («Пеликанс»), Кристиан Някювя («Линчёпинг»), Йонас Ярвинен («Куньлунь»), Илари Меларт («Лулео»).
Нападающие: Аннти Суомела, Йонас Няттинен (оба — ЮП), Хенрик Хаапала, Юкка Пелтола, Вели-Матти Савинайнен (все — «Таппара»), Сакари Маннинен (ХПК), Нико Оямяки, Ярно Кярки (оба — «Эссет»), Роопе Хинтц (ХИФК), Олли Палола («Вякшё»), Аннти Эркинюнтти («Пеликанс»), Томи Саллинен («Куньлунь»).
Шведские хоккейные игры пройдут в Гётеборге с 9 по 12 февраля.