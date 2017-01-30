Прошкин: «Салават» выйдет в плей-офф, игроки должны собраться

Двукратный чемпион мираподелился мнением относительно ситуации в «Салавате Юлаеве». Прошкин отметил, что потеря Линуса Умарка — серьёзная проблема для команды.«В любом случае это лидер команды. Когда травма на ровном месте возникает и когда у команды проблемы, то это серьёзная проблема. Но несмотря на это, игроки должны собраться вместе и высказать друг другу, может быть, и в резкой форме. Всё в руках хоккеистов. Они должны взять себя в руки и сыграть ради болельщиков. Думаю, что «Салават» всё-таки выйдет в плей-офф», — сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.