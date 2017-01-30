Чехи назвали состав на этап Евротура, КХЛ представляют 9 человек

Сборная Чехии назвала состав на очередной этап Евротура. Об этом информирует официальный сайт федерации.
Вратари: Павел Францоуз («Трактор»), Якуб Коварж («Северсталь»).
Защитники: Адам Полашек («Сибирь»), Ян Коларж («Амур»), Томаш Кундратек («Слован»), Радим Шимек, Ондржей Виташек (оба — «Белые Тигры»), Ян Рутта («Пираты»), Томаш Дворжак («Карловы Вары»), Лукаш Клок («Витковице»).
Нападающие: Ян Коварж («Металлург» Магнитогорск), Лукаш Кашпар («Динамо» Москва), Томаш Зогорна («Амур»), Лукаш Радил («Спартак»), Михал Бирнер («Фрибург»), Доминик Кубалик («Пльзень»), Петр Холик («Злин»), Томаш Хика, Радан Ленц (оба — «Млада Болеслав»), Давид Кампф, Владимир Ружичка (оба — «Хомутов»), Петр Йелинек («Белые Тигры»).
Шведские хоккейные игры пройдут в Гётеборге с 9 по 12 февраля.