Тэйвз: без игроков из НХЛ хоккей будет представлен в ложном свете на ОИ

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс»высказался за участие игроков из НХЛ в Олимпиаде.«Я не думаю, что только канадцы хотят поехать на Олимпиаду. У всех энхаэловцев есть желание представлять свои страны на этом уровне. По моему мнению, это нельзя в полной мере сравнивать с Кубком мира или чемпионатами мира. Олимпиада – совсем другое.Если лучшие хоккеисты мира не будут играть за свои страны, то я не знаю, что сказать. Мне кажется, в таком случае мы представим наш спорт в ложном свете на очень высоком уровне. Было много обсуждений, игроки продвигают их, поскольку они заинтересованы в том, чтобы поехать. Хоккеисты хотят участвовать. Но я думаю, что заинтересованность должна быть и у игроков, и у лиги. Считаю, НХЛ должна быть представлена на Олимпиаде», – цитирует игрока Sportsnet.