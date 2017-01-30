Разин: «Югре» нужно сделать шажок вперёд — занять минимум 10-е место

Главный тренер «Югры»заявил, что команда, потерявшая шансы на попадание в плей-офф, постарается успешно провести домашнюю серию и по итогам регулярного чемпионата занять 10-е место в конференции.«Конечно, и хоккеистам, и тренерам, и руководителям, и болельщикам принципиально провести успешно домашнюю серию. Нам нужно сделать шажок вперёд, а это минимум 10-е место. Эту конкретную задачу будем решать в оставшихся играх.За те 14 игр, которые команда провела при моём тренерском штабе, мы как минимум 10 очков отдали соперникам сами. Это и игра с „Автомобилистом“, когда за полсекунды до конца первого периода мы пропустили гол, и игра с „Куньлунем“, когда мы за минуту до конца выигрывали и умудрились в большинстве пропустить гол, и игра с рижским „Динамо“, где мы не использовали массу моментов, и игра с „Медвешчаком“, которая стала самой плохой и абсолютно не удалась, и последняя игра с „Йокеритом“, когда мы смогли сравнять счёт вшестером против троих за четыре минуты до конца и тут случилось глупейшее удаление за нарушение численного состава. Это нельзя назвать несчастными случаями, зачастую нам мешали собственные ошибки, а удаление за нарушение численного состава вообще считаю детским садом.У Панова была тяжёлая травма, он сейчас начал кататься потихонечку. Хотелось бы, чтобы он сыграл в последних трёх домашних матчах. Плюс мы надеемся на Королёва, который также получил повреждение, это наш небольшой резерв», — цитирует Разина ТАСС.После 54 матчей «Югра» набрала 59 очков и занимает 14-е место в Восточной конференции.