Хромых: дальше соперники мужской сборной на Универсиаде будут гораздо серьёзнее

Главный тренер мужской студенческой сборнойподвёл итоги стартового матча команды на Универсиаде со сборной Южной Кореи (14:0).«В игре были и положительные моменты, и отрицательные. Есть над чем работать, где нужно срочно добавлять. В первом периоде чувствовалось волнение игроков, небольшой технический брак присутствовал. Тяжело вкатились, тем более что команда Южной Кореи достаточно быстрая, пыталась навязать нам свою игру, но где-то к середине первого периода мы взяли игру под свой контроль. Дальше соперники будут гораздо серьёзнее, поэтому будем работать и готовиться», — цитирует Хромых пресс-служба ФХР.