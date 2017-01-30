Чубаров: после 2 голов в большинстве игра со «Спартаком», по сути, закончилась

«Неплохая игра получилась. Немножко первый-второй период раскачивались, не играли в полную силу, не реализовали пару-тройку моментов. Могли забить и успокоить игру раньше, но на третий период вышли заряженные, добавили, быстро реализовали два большинства. В общем-то на этом игра, по сути, закончилась. Ребята – молодцы, смогли добавить, что мы от них хотели, но можно было бы и раньше.
Самое страшное было недооценить соперника. Вроде бы у них нет шансов на плей-офф, значит, они не будут играть. Нет, они сражались два периода, сопротивлялись. В принципе, счёт был по игре, скажем так. Они сопротивлялись, но в третьем периоде нам удалось переломить игру. Здорово, что так получалось.
Игра Аляева? Неплохо сыграл, все неплохо сыграли. Удачно сыграл в большинстве. Здорово бросил, чего мы от него и ждём. Что можно сказать? Так и продолжай. Если он будет так продолжать, то всё будет хорошо», — передаёт слова Чубарова корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.
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