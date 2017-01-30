Ярушкин: возможно, в следующих матчах «Спартака» будут играть молодые ребята

«Хозяев с победой. Они сегодня были сильнее и заслужено победили. Драку на последних секундах матча никто не организовывал. Это стечение обстоятельств. Никто её не планировал. Причина поражения? Третий гол надломил наше меньшинство. Всё потеряно, кроме чести? Ну конечно, нужно достойно выглядеть.
Маркус неплохо играл предыдущие матчи. Мы подумаем, может, в следующих матчах будут играть молодые ребята», — передаёт слова Ярушкина корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.
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