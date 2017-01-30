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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Мамонты Югры» забили 13 голов «Тюменскому Легиону» и другие результаты дня МХЛ

30 января 2017, понедельник. 23:38. Хоккей
30 января в регулярном чемпионате МХЛ было сыграно три матча.

«СКА-Серебряные Львы» на домашней площадке проиграл «Красной Армии» со счётом 2:5.

Голы петербургской команды забили Денис Куянов и Владислав Мисников. В составе москвичей отличились Егор Огиенко, Иван Каштанов, Егор Филин, Михаил Бякин и Никита Попугаев.
МХЛ - регулярный чемпионат
30 января 2017, понедельник. 14:00 МСК
СКА-Серебряные Львы
Санкт-Петербург
2 : 5 0:1, 0:2, 2:2
Красная Армия
Москва
0:1 – Огиенко (Силаев) – 09:05 (5x4), 0:2 – Каштанов (Луговяк) – 26:34 (5x4), 0:3 – Филин (Силаев) – 31:11 (5x4), 1:3 – Куянов (Полодян, Алтыбармакян) – 46:47 (5x4), 2:3 – Мисников (Мишкин) – 46:58 (5x5), 2:4 – Бякин – 50:11 (5x5), 2:5 – Попугаев (Мещеряков) – 57:26 (5x5)


«Мамонты Югры» в гостях разгромили «Тюменский Легион» со счётом 13:1.

В составе «Мамонтов» Денис Еркин, Александр Беляев и Никита Чусовитин оформили дубли, ещё по шайбе забросили Илья Дроздецких, Александр Гапонов, Иван Устюжанинов, Артур Гильманов, Кирилл Марченко, Константин Беркутов и Максим Уфимцев. Единственный гол хозяев на счету Андрея Тимофеева.
МХЛ - регулярный чемпионат
30 января 2017, понедельник. 17:00 МСК
Тюменский Легион
Тюмень
1 : 13 0:4, 0:4, 1:5
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
0:1 – Дроздецких (Ислямов) – 00:36 (5x5), 0:2 – Гапонов (Латышевич, Марченко) – 02:52 (5x5), 0:3 – Беляев (Уфимцев, Кожевников) – 16:06 (5x5), 0:4 – Устюжанинов (Чусовитин, Грымзин) – 16:45 (5x5), 0:5 – Беляев – 22:17 (5x5), 0:6 – Чусовитин (Устюжанинов, Грымзин) – 22:40 (5x5), 0:7 – Еркин (Руденко, Кафеев) – 35:58 (5x5), 0:8 – Чусовитин (Куцмус, Устюжанинов) – 37:33 (5x5), 0:9 – Еркин (Кожевников) – 43:46 (5x5), 0:10 – Гильманов (Марченко, Латышевич) – 46:01 (5x5), 0:11 – Марченко (Гапонов, Гильманов) – 48:34 (5x4), 1:11 – Тимофеев (Первушин) – 48:50 (5x5), 1:12 – Беркутов (Вахрутдинов, Гильманов) – 54:17 (5x5), 1:13 – Уфимцев (Беляев) – 58:18 (5x5)


СКА-1946 одолел «Крылья Советов» со счётом 2:1 ОТ.

Александр Полуэктов открыл счёт на первой минуте матча, но в третьем периоде хозяева отыгрались благодаря голу Владислава Сёмина, а в победную шайбу в овертайме забросил Тимур Сультеев.
МХЛ - регулярный чемпионат
30 января 2017, понедельник. 19:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
2 : 1 0:1, 0:0, 1:0, 1:0
Крылья Советов
Москва
0:1 – Полуэктов (Садретдинов, Кудрявцев) – 00:24 (5x5), 1:1 – Сёмин (Петьков) – 41:27 (5x5), 2:1 – Сультеев (Петьков) – 61:46 (4x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
МХК Красная Армия МХК Мамонты Югры МХК СКА-1946 МХК СКА-Серебряные Львы МХК Тюменский Легион ХК Крылья Советов
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