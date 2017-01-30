«Мамонты Югры» забили 13 голов «Тюменскому Легиону» и другие результаты дня МХЛ

30 января в регулярном чемпионате МХЛ было сыграно три матча.«СКА-Серебряные Львы» на домашней площадке проиграл «Красной Армии» со счётом 2:5.Голы петербургской команды забили Денис Куянов и Владислав Мисников. В составе москвичей отличились Егор Огиенко, Иван Каштанов, Егор Филин, Михаил Бякин и Никита Попугаев.«Мамонты Югры» в гостях разгромили «Тюменский Легион» со счётом 13:1.В составе «Мамонтов» Денис Еркин, Александр Беляев и Никита Чусовитин оформили дубли, ещё по шайбе забросили Илья Дроздецких, Александр Гапонов, Иван Устюжанинов, Артур Гильманов, Кирилл Марченко, Константин Беркутов и Максим Уфимцев. Единственный гол хозяев на счету Андрея Тимофеева.СКА-1946 одолел «Крылья Советов» со счётом 2:1 ОТ.Александр Полуэктов открыл счёт на первой минуте матча, но в третьем периоде хозяева отыгрались благодаря голу Владислава Сёмина, а в победную шайбу в овертайме забросил Тимур Сультеев.