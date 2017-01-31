Форсберг: я попал в список 100 лучших игроков и испытываю невероятные чувства

Знаменитый шведский хоккеистпрокомментировал своё включение в список 100 лучших игроков в истории НХЛ.«Мог ли представить, что однажды окажусь в списке 100 лучших игроков за всю историю НХЛ? Конечно, нет. Когда я выступал в НХЛ, не мог подумать, что когда-то буду удостоен такой чести. Я просто наслаждался хоккеем и старался достигать наилучших результатов на льду. Сейчас я попал в этот список и испытываю невероятные чувства по этому поводу. Когда мне позвонил Беттмэн, я сразу не понял, что происходит. Думал, что он разозлился на меня за что-то и требует объяснений. Я тогда пропустил его звонок, но потом перезвонил, и он мне обо всём сообщил. Было круто узнать такую новость от него.Мы все являемся очень разными по стилю хоккеистами, так что каждый из шведских игроков в списке привнёс что-то своё. Посмотрите на Сальминга. Разве кто-то мог тогда представить, чтобы игрок из Швеции действовал в такой жёсткой манере? Он просто сломал стереотипы о том, что шведские хоккеисты не способны вести силовую борьбу на равных с североамериканцами. Я играл против него в шведской лиге, когда ему был 41 год. Могу сказать, что он был самым грязным игроком во всём чемпионате. Он попросту сносил игроков соперника. Безусловно, Сундин – хоккеист совершенно другого плана, блестящий центральный форвард. А Лидстрёма можно смело назвать одним из величайших защитников за всю историю хоккея», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.