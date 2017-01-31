Трочек: тот факт, что Ягр всё еще играет, взрывает мне мозг

Форвард «Флориды Пантерз» Винсент Трочек поделился впечатлениями от игры в одной команде с 44-летним Яромиром Ягром.«Если подумать об этом серьёзно, то это какое-то сумасшествие в хорошем смысле. Он выиграл Кубок Стэнли в начале 90-х, а спустя 20 лет мы с ним играем в одной команде. Тот факт, что он всё еще играет и находится в великолепной форме, просто взрывает мне мозг. Это удивительно!Не могу представить лучший пример для подражания для молодых хоккеистов и для меня самого. Горжусь, что вместе выступаю с ним за «Флориду», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.