Центральный дивизион в финале Матча звёзд АХЛ обыграл Атлантический

В Аллентауне прошёл Матч звЁзд Американской хоккейной лиги. Каждый из четырёх дивизионов был представлен 12 игроками, при этом все 30 клубов были представлены минимум одним хоккеистом.
Команды Атлантического, Северного, Центрального и Тихоокеанского дивизионов провели круговой турнир из 6 игр по 10 минут в формате «3 на 3». По его итогам две лучшие команды выявили сильнейшего в 6-минутном финале.
Атлантический – Центральный – 2:1.
Северный – Тихоокеанский – 6:3.
Центральный – Северный – 2:1 Б.
Атлантический – Тихоокеанский – 6:1.
Центральный – Тихоокеанский – 5:3.
Атлантический – Северный – 2:0.
Финал
Атлантический – Центральный – 0:1 Б.