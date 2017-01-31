Центральный дивизион в финале Матча звёзд АХЛ обыграл Атлантический

В Аллентауне прошёл Матч звЁзд Американской хоккейной лиги. Каждый из четырёх дивизионов был представлен 12 игроками, при этом все 30 клубов были представлены минимум одним хоккеистом.Команды Атлантического, Северного, Центрального и Тихоокеанского дивизионов провели круговой турнир из 6 игр по 10 минут в формате «3 на 3». По его итогам две лучшие команды выявили сильнейшего в 6-минутном финале.Атлантический – Центральный – 2:1.Северный – Тихоокеанский – 6:3.Центральный – Северный – 2:1 Б.Атлантический – Тихоокеанский – 6:1.Центральный – Тихоокеанский – 5:3.Атлантический – Северный – 2:0.Атлантический – Центральный – 0:1 Б.