«Рейнджерс» продлили контракт с главным тренером Виньо

«Нью-Йорк Рейнджерс» продлил контракт с главным тренером. Соглашение 55-летнего канадского специалиста с нью-йоркским клубом рассчитано на два сезона. Срок прежнего соглашения истекал по окончании сезона-2016/17.Виньо четвёртый год возглавляет «Рейнджерс» и каждый сезон выводил команду в плей-офф. В финале Кубка Стэнли — 2014 команда уступила «Лос-Анджелес Кингз».После 49 матчей текущего чемпионата НХЛ «Рейнджерс» занимают в таблице Столичного дивизиона четвёртое место. Ранее Виньо возглавлял «Ванкувер Кэнакс» (вывел команду в финал розыгрыша Кубка Стэнли) и «Монреаль Канадиенс».