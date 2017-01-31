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«Рейнджерс» продлили контракт с главным тренером Виньо

31 января 2017, вторник. 09:48. Хоккей
«Нью-Йорк Рейнджерс» продлил контракт с главным тренером Аленом Виньо. Соглашение 55-летнего канадского специалиста с нью-йоркским клубом рассчитано на два сезона. Срок прежнего соглашения истекал по окончании сезона-2016/17.

Виньо четвёртый год возглавляет «Рейнджерс» и каждый сезон выводил команду в плей-офф. В финале Кубка Стэнли — 2014 команда уступила «Лос-Анджелес Кингз».

После 49 матчей текущего чемпионата НХЛ «Рейнджерс» занимают в таблице Столичного дивизиона четвёртое место. Ранее Виньо возглавлял «Ванкувер Кэнакс» (вывел команду в финал розыгрыша Кубка Стэнли) и «Монреаль Канадиенс».
Источник: New York Times Сообщить об ошибке
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Нью-Йорк Рейнджерс
Новости. Хоккей
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