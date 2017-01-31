Таварес: нам нравится представлять свою страну на международной арене

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» и сборной Канадывысказался за участие игроков Национальной хоккейной лиги в Олимпиаде 2018 года. По словам Тавареса, игрокам нравится представлять свою страну.«Конечно, в этой ситуации много проблем. Но в конечном итоге нам, игрокам, нравится представлять свою страну на международной арене, а хоккейные турниры с участием сильнейших проходят нечасто. На таких соревнованиях, как Олимпиада, получаешь истинное наслаждение и ценишь их по достоинству», – передаёт слова Тавареса Sportsnet.