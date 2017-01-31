Коваленко: в последний раз игроки ХК «Сочи» получили часть зарплаты за октябрь

Руководитель профсоюза игроков и тренероввысказался о финансовых проблемах клубов КХЛ и развитии ситуации с выплатами семье погибшего защитника клуба ВХЛ «Ермак» Артёма Соколова.«Все последние годы профсоюз внимательно следит за ситуацией в ХК «Сочи», где возникали проблемы с выплатами зарплат. Летом в этот клуб пришёл мощный титульный спонсор, и мы были уверены в том, что ситуация в клубе нормализуется. Пока не нормализовалась. По нашей информации, в последний раз хоккеисты команды получили часть зарплаты за октябрь. С тех пор контрактных выплат в ХК «Сочи», опять-таки по нашим сведениям, не производилось. Таким образом, речь идёт о задолженностях уже за три месяца — ноябрь, декабрь и январь. Профсоюз уже связался с руководством клуба, послали генеральному директору Сергею Воропаеву, как мы говорим, «ласковое письмо». Надеемся, что ситуация прошлых сезонов, когда сочинцы уходили на каникулы с очень серьёзными проблемами, всё же не повторится. Есть целый ряд клубов, которые допускают некоторые задержки, но в целом ситуация, если вывести за скобки южный клуб, скорее контролируемая, в том числе со стороны КХЛ.Выплаты семье Соколова? Ситуация развивается позитивно. Никаких апелляций противоположной стороной подано не было, со дня на день ждём исполнительный лист от суда. Далее этот лист будет выслан в Иркутскую область непосредственно в клуб, по его месту регистрации — и в ближайшее время семья Соколовых должна получить всю компенсационную сумму. Профсоюз продолжает внимательно следить за этой ситуацией», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.