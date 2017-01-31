Барков и Юбердо приступили к тренировкам с «Флоридой»

Нападающие «Флориды Пантерз»провели первую тренировку с момента получения травм.Баркова беспокоила спина, он не играет с 28 декабря. Юбердо вообще ещё не провел ни одного матча в этом сезоне из-за травмы ахиллова сухожилия, которую он получил во время предсезонной игры 8 октября.«Врачи мне сразу сказали, что мне операция не нужна, и это хорошо. Хоккей — не только катание. Здесь нужно бороться, бросать. Надеюсь, что следующие два дня дадут больше информации», — сказал Барков.«Очень хорошо и приятно быть снова с командой. Это то, что мне нужно. Я хочу кататься с ребятами, набрать форму… Я себя хорошо чувствую, но я не знаю, когда смогу играть. Пока никакой определённости по поводу сроков нет. Я хочу вернуться, но я не хочу играть, если буду готов только на 60 или 70%. Я работаю каждый день, чувствую себя лучше. Главное не думать о травме, когда выходишь на лёд. Над этим я работаю. Я очень хочу полностью восстановиться», — сказал Юбердо.