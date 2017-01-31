Д. Старченко: с хоккеем пришлось закончить из-за порока аортального клапана

Тренер команды МХЛ «Кузнецкие Медведи» 20-летнийрассказал, почему ему пришлось так рано закончить с хоккеем.«Около двух лет назад у меня обнаружились небольшие проблемы с сердцем, и меня отправили в областной центр кардиологии на обследование. Обследование выявило врождённый порок аортального клапана. На тот момент я находился под наблюдением детского кардиолога, с которым мы встретились, поговорили и пришли к выводу, что мне можно играть и вообще профессионально заниматься спортом. С большим облегчением я вернулся к тренировкам, готовился к сезону.Затем мы решили перестраховаться и провериться ещё раз. В том же центре, но здесь меня обследовал кардиолог для взрослых. Это был июль 2016 года. К этому моменту я вовсю готовился к сезону. После обследования кардиолог сообщил, что мне нельзя было заниматься хоккеем, и если я хочу дожить до 50 лет, со спортом нужно немедленно заканчивать. Хирургического вмешательства не требовалось, но легче от этого не стало. Кстати, у бывшего вратаря новокузнецкого «Металлурга» Михаила Бирюкова были схожие со мной проблемы, только не в такой острой форме. Посоветовался с ним, с руководством клуба и, чтобы окончательно во всём убедиться, я поехал в московский кардиологический центр. Очень благодарен клубу за то, что помогли с этой поездкой. В Москве меня обследовали на современном оборудовании, всё объяснили профессиональным языком, и тут сомнений уже не оставалось – с хоккеем я закончил», — цитирует Старченко официальный сайт МХЛ.