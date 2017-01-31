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175 лет назад
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Мертл принял участие в утренней тренировке «Салавата Юлаева»
31 января 2017, вторник. 12:09.
Хоккей
Нападающий «Салавата Юлаева»
Томаш Мертл
принял участие в утренней тренировке уфимской команды.
Хоккеист получил травму в «зелёном дерби» с «Ак Барсом».
Твит также доступен
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Источник:
Официальный сайт ХК "Салават Юлаев"
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ХК Салават Юлаев
Томаш Мертл
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Новости. Хоккей
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