Марков: Нестеров будет полезен «Монреалю»

Защитник «Монреаль Канадиенс»высказался о новичке канадской команды Никите Нестерове. «Тампа» обменяла Нестерова в «Монреаль» на Джонатана Расина и выбор в 6-м раунде драфта. В 35 матчах сезона игрок набрал 12 (3+9) очков при показателе полезности «-3».«Знаю Никиту. Мы успели поболтать немного перед тренировкой. Я всё ещё хоккеист, а не скаут, но Нестеров – хороший молодой защитник. Он хорошо катается, прилично бросает. У Никиты хороший первый пас. Он будет полезен нам», – цитирует игрока официальный сайт клуба.