Э. Карлссон: «Оттава» сконцентрирована только на матче с «Флоридой»

Капитан «Оттавы Сенаторз»рассказал о задачах команды на оставшиеся 35 матчей регулярного чемпионата.«Этот период будет сложным. Тут же будет не до разговоров, надо играть. Я думаю, что команда воспримет это как вызов, на который нужно отреагировать соответствующим образом. Не хочу сказать, что идти к своей цели легко, но намного сложнее остаться там, где ты уже находишься. Над этим надо работать.У нас в этом году отличный настрой. Мы настраиваемся на каждый матч, не думаем о том, то было накануне или что нас ждёт завтра. Это правильный подход. Он нам сильно помогает. Во вторник мы играем во Флориде. Сейчас мы сконцентрированы только на этой встрече. Потом мы перейдём к следующему поединку. С нами будет тяжело справиться, даже если мы проиграем пару матчей, если у нас будет такой подход», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.