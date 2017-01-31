Террористическая активность в России снизилась, сказал замруководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин.Количество террористических преступлений за последние два года сократилось вдвое. За прошедший год в России ликвидировали более 140 боевиков и 24 главарей бандформирований. Также была пресечена деятельность 34 вербовщиков террористов, выявлено более 80 граждан РФ, пытавшихся вступить в террористические организации.В 2016 году спецслужбы предотвратили попытку теракта во время ЧМ по хоккею в Москве. Боевики были задержаны в столице Российской федерации 2 мая.