Читатели: Захаркин выправит положение, он должен доработать сезон

На «Чемпионате» завершился опрос: «Как, по вашему мнению, должно поступить руководство «Салавата Юлаева», чтобы выйти из кризиса?».
Первое место занял вариант ответа «Захаркин выправит положение, он должен доработать сезон» — 52% голосов. 30% респондентов считают, что нужно пригласить Вячеслав Быкова и усилить им штаб Захаркина. 11% опрошенных проголосовали за увольнение Захаркина и приглашение тренера со стороны. Наконец, 7% читателей считают, что Захаркина нужно уволить, а главным тренером сделать Анатолия Емелина, который возглавлял команду в начале прошлого сезона.