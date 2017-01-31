Нургалиев: Орешкин возвращает «Динамо» его почерк, мы следуем наработкам ХК МВД

Председатель попечительского совета объединённого хоккейного клуба «Динамо»поделился мнением о текущем положении дел в клубе. Команда борется за третье место в Западной конференции.«Можно быть довольными прошедшим январским отрезком — я считаю, что «Динамо» на хорошем ходу. Сейчас идёт поиск общности и сбалансированности звеньев. Нужно решить лишь небольшие вопросы с точки зрения организации. Над этим мы сейчас работаем. Мы всегда работаем на победу. Каждая наша игра — результат кропотливого труда команды и тренеров. Все наши ребята работают с самоотдачей. Поэтому независимо от того, третье у нас будет место или пятое, сейчас для нас главное — найти свою игру.Мы всегда ставим задачу победить. Поэтому сейчас и занимаемся налаживанием звеньев. От матча к матчу игра получается всё более творческой. Посмотрите, как заиграла команда, как у неё держится шайба. Даже не держится, а ходит. Уже появляется рисунок игры. В «Динамо» сейчас молодая команда — в прошлом году мы сделали большую перегруппировку, и сейчас наши ребята подошли к состоянию, когда можно решать серьёзные задачи. Мне кажется, у нас есть потенциал, основанный на разумном балансе опытных игроков и молодёжи. Поэтому надеюсь, что к плей-офф мы подойдём во всеоружии. Орешкин возвращает «Динамо» его хоккейный почерк. Сейчас мы следуем именно тем наработкам, которые были у нас ещё со времен ХК МВД. Мы всегда отличались от других клубов своей игрой, своим характером и своим подходом. Поэтому я рад, что во всей клубной вертикали это действительно «Динамо» со всеми его исконными традициями и стилем.Формируем структуру бюджета. Есть вопросы, которые требуют серьёзной кропотливой работы с нашими спонсорами. Самое главное, чтобы мы игрой доказывали своё место в плей-офф. Мы находимся только в середине пути. И есть вопросы, по которым нам надо всё правильно выстроить. Этим мы и занимаемся — строительством финансовой модели. В «Динамо» очень профессиональная руководящая команда, отличные тренеры и менеджер», — цитирует функционера газета «Известия».