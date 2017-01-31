Бадюков: «Медвешчак» вряд ли останется в КХЛ, а чемпионат Австрии не для Дуайера

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков прокомментировал уход Горди Дуайера с поста главного тренера «Медвешчака», а также перспективы загребского клуба.
«Было понятно, что «Медвешчак» не останется в следующем сезоне, они уже подали заявку в чемпионат Австрии, где раньше выступали. Что касается Горди Дуайер, то КХЛ для него была хорошей стартовой площадкой. Понятное дело, что чемпионат Австрии не для Дуайера. Может быть, когда-нибудь появится в другом клубе КХЛ.
«Медвешчак» сейчас идёт по нисходящей. Но, несмотря на это, каждый игрок старается себя проявить, получить контракт на следующий сезон с командой из нашей лиги. Никому не хочется играть в чемпионате Австрии. В оставшихся встречах команда будет цепляться за результат. В загребском клубе собрано много североамериканцев, которые в основном прошли множество лиг, они играют уже не ради денег, а ради своего имени и удовольствия. Они всегда бьются и получают удовольствие от хоккея, несмотря на все условия. И это даёт результат, это урок многим командам КХЛ, у которых игра не пошла и они поникли. «Медвешчак» не из таких, что похвально», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
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