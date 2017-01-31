Гуськов: матчи с «Медвешчаком» не были лёгкой прогулкой

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВрассказал, что, по его мнению, было позитивного в выступлении «Медвешчака» в КХЛ за те четыре сезона, что хорватская команда провела в лиге.«Позитив, несомненно, есть. Это ещё одна европейская команда, которая в начале своего выступления в лиге многим потрепала нервы, начиная от топ-клубов, заканчивая аутсайдерами. Они играли на равных. В Загребе на уменьшенной площадке очень тяжело играть. Для гостевых команд игра с «Медвешчаком» не была лёгкой прогулкой.Порой эти игры заканчивались потерей очков для команд, которые много лет считались фаворитами нашего чемпионата. Это была проверка для наших команд. То был хороший опыт игры с европейскими командами на маленьких площадках. Мы встречались с системой игры европейской команды, с видением игры того тренера, который её возглавляет», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.