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175 лет назад
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Сергей Барбашёв удалён до конца игры за удар в голову
31 января 2017, вторник. 15:49.
Хоккей
Нападающий «Адмирала»
Сергей Барбашёв
в первом периоде матча с «Кузней» получил 5+20 минут штрафа за атаку в голову. Он нарушил правила против защитника хозяев Станислава Калашникова.
Видео также доступно
здесь
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Источник:
Официальный сайт КХЛ
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