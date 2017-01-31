Эштон: быть лучшим снайпером приятно, но это не моя заслуга, а моих партнёров

Форвард «Торпедо»рассказал о текущем положении дел в команде и поделился ожиданиями от плей-офф.«В январской выездной серии вся наша команда смотрелась отлично. Прекрасная атмосфера внутри коллектива, необходимая химия в звеньях — всё это придавало уверенности в игре, в том числе и мне. Многое получалось — практически всё, что задумывали тренеры, игрокам на льду удавалось воплотить в жизнь. Мне кажется, отсюда и такая результативность.Я не зацикливаюсь на своей игре и личной результативности. У нас много ребят, которые здорово выполняют различные функции: кто-то забрасывает шайбы, кто-то дерётся, кто-то отрабатывает в защите. Мы работаем командой, и вклад каждого важен для общекомандного успеха. Позиция, которую сейчас занимает «Торпедо», яркое тому подтверждение. Быть лучшим снайпером, безусловно, приятно, но опять же это не моя заслуга, а результат хороших взаимодействий звена, то есть моих партнёров, которые позволяют мне забрасывать шайбы. Не буду скрывать, изначально хотелось превзойти свой прошлогодний показатель (13+10), и рад, что это получилось. Тем более сезон ещё не закончен и есть возможность побороться в команде за звание лучшего бомбардира, а не только снайпера.Плей-офф — всегда абсолютно новый турнир, здесь всё начинается с чистого листа, и понятно, что играть там намного труднее. Согласен, прошлогодний плей-офф у меня в плане результативности не задался, и в какой-то мере причина тому — не лучшее физическое состояние. Тяжело возвращаться в состав после травмы. Но это ни в коей мере не является оправданием. В хоккее нужно пройти и через такие испытания. Надеюсь сделать правильные выводы.Мне на самом деле хотелось вернуться сюда, именно в «Торпедо», потому что в прошлом сезоне у нас была отличная команда, и я понял, насколько высок уровень организации работы в клубе. Поэтому когда в мае «Торпедо» предложило продлить наши отношения, я охотно подписал новый контракт. Здесь чувствую себя как дома, и это главная причина, почему мне хотелось остаться в «Торпедо»», — цитирует игрока официальный сайт клуба.