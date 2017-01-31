Арзамасцев: мы в «СЮ» много разговариваем, но смысла я уже в этом не вижу

Защитник «Салавата Юлаева»рассказал о ситуации внутри коллектива, а также прокомментировал слухи о просьбе игроков не ставить в ворота«Главное сейчас команде не унывать. На носу плей-офф, для начала в него нужно хотя бы попасть. Все ребята будут биться до последнего. Мы много разговариваем, не понимаем, что у нас происходит. Много разговоров, а смысла уже в них я не вижу. Потому что нужно выходить и играть, а не так много разговаривать.Слухи о том, что игроки просят тренеров не ставить Сведберга на матч? Про Сведберга ничего не могу сказать. Неважно, какой вратарь, надо забивать голы. «Салават» всегда забивал много, пропускал тоже немало, но сейчас две-три заброшенные шайбы – это слабо. У нас забивают одни и те же люди, другие тоже должны включаться.Перед встречей с болельщиками Игорь Захаркин меня возле автобуса не отчитывал. Это кому-то показалось. Как ведут себя тренеры в раздевалке? Есть нервы, накопились поражения, злость. Иногда тяжело держать себя в руках. Но мы это всё понимаем. У меня вообще впервые такой тяжёлый случай в жизни. Вместе забрались в эту яму, вместе будем выбираться. По-другому никак. В том-клубе недопустимо так выступать. Вроде стараешься выйти на каждую игру по-новому, но не получается ничего и становится ещё тяжелее", – цитирует Арзамасцева «Спорт Бизнес Online».