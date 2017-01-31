Поникаровский: если «Куньлунь» попадёт в плей-офф — это будет успех

Нападающий «Куньлунь Ред Стар»подвёл итог выездной игры с новосибирской «Сибирью» (0:1).«Матч был боевой. Обеим командам нужны очки, поэтому все играли от ножа. У нас было чуть больше удалений, во время одного из них мы пропустили гол. Пытались отыграться, давили до конца, попали пару раз в штангу. Увы, в голы эти моменты не воплотились. У нас ещё осталось пять игр, и не важно, кто будет бороться за восьмую строчку – «Адмирал», «Сибирь» или мы. Наша задача — попасть в плей-офф с любого места, хотя, конечно, хотелось бы занять более высокую строчку. Для команды-дебютанта попадание в плей-офф – это успех. Никто не ожидал, что мы можем играть на таком уровне.Игру Тейлора мы особо не разбирали. Мы уже играли с «Сибирью» в Шанхае и знали, чего ожидать. Настрой у нас был максимальным, мы приехали сюда за очками. Я уже приезжал в Новосибирск с другими клубами и знаю, как здесь здорово болеют, какая тут атмосфера. Приятно играть при таких трибунах. Будут ли когда-нибудь так болеть в Китае? Думаю, что хоккей там будет становиться всё более и более популярным. Всё это в будущем», — передаёт слова Поникаровского корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.