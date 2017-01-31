Юрзинов-мл.: «Куньлунь» думает не о плей-офф, а о качестве игры

«Сегодня была игра равных возможностей. „Сибирь“ забила свой гол, мы — не смогли. Очень интересная игра по накалу. К сожалению, мы не смогли набрать очки.
Мы весь сезон играем в режиме плей-офф. Больно уж много у нас было различных сложностей. Мы весь чемпионат старались не сбавлять. В общем-то только в паре матчей команда рассыпалась. Мы сейчас думаем не о плей-офф, а он качестве игры и как по мере возможности набрать больше очков. Хорошо, что в Китае нет сильного давления, поэтому мы концентрируемся на своей работе», — передаёт слова Юрзинова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
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