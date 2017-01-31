Скабелка: смешно слушать, что у Шумакова был конфликт с командой

«Была игра равных соперников. „Куньлунь“ — хорошая организованная команда с мастерством. Мы очень хотели добиться этой победы, готовимся дальше. Команда вся сражалась, было 22 блокированных броска. Когда ребята друг за друга лупятся — это очень важно. Никого не хочу выделять.
Хватит ли Тейлора на длинную дистанцию? Мы профессиональные хоккеисты, должно хватить. Что с Налимовым — сказать точно не могу. У него травма, Иван не тренируется, сложный момент.
Конфликт Шумакова с командой? Вы что, шутите? Зачем вы собираете слухи и задаёте мне такие вопросы? Смешно даже слушать», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
>>> «Сибирь» в аутсайдерах. Кто попадёт в плей-офф КХЛ? Восток
Видео пресс-конференции также можно посмотреть здесь.