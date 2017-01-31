Кондратьев: первый раз в жизни удалось сделать дубль

Защитник «Амура»после победы над «Авангардом» (4:2) оценил игру, рассказал о своём дубле и поделился мнением о Кубке надежды.«Мы сегодня активно начали, тренеры просили так играть весь матч. Доставляли шайбу в чужую зону, чтобы меньше играть в обороне. Забили несколько хороших голов и добились результата. Наверное, первый раз в жизни удалось сделать дубль. Конечно, это приятно, жаль только, что это происходит в конце сезона. Может, если бы это случилось раньше, мы бы набирали больше очков. В этом сезоне чувствую доверие тренера, получаю много игрового времени, играю в большинстве, поэтому и получается набирать больше очков, чем в прошлых сезонах.Я один раз участвовал в Кубке надежды и могу сказать, что особого стимула бороться за этот трофей я не ощутил. Моё мнение — этот турнир возрождать не стоит», — передаёт слова Кондратьева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.